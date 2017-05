Feyenoord viert feest met ‘Ajax-schaal’

De originele schaal stond klaar bij de koploper in de Kuip, maar haalde het eind van het feest in het Feyenoord-stadion niet. ,,In de spelerstunnel zaten de gouden letters er al niet meer op’’, aldus Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon. Voor de huldiging liet de KNVB maandag in allerijl de replica van Ajax naar de Coolsingel komen. Er zit overigens maar een miniem verschil tussen de twee schalen: de gouden letters op de replica zijn geschilderd, bij de echte schaal zijn ze erop gelegd. Het origineel wordt op dit moment gerepareerd en gaat zo snel mogelijk terug naar Rotterdam, laat een woordvoerder van de voetbalbond weten.

Op de foto

Feyenoord gaat kijken of er binnenkort een fotomoment kan komen, zodat fans met de – echte – kampioensschaal op de foto kunnen. Salomon: ,,Vorig jaar bij de beker was daar veel animo voor, dus we kunnen ons goed voorstellen dat er nog veel meer mensen met de schaal op de foto willen. De komende weken gaan we kijken hoe we dat kunnen organiseren. De open dag zou een mogelijkheid kunnen zijn.’’