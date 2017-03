Feyenoord wil met ‘topbudget’ Ajax en PSV de baas blijven

Feyenoord City werkt met drie scenario’s: een basisvariant (‘slechtweerscenario’), waarin het aantal bezoekers en wat zij besteden voorzichtig zijn begroot. De stijging van het budget is in die optie dan ook minimaal. ,,Het ambitieniveau van Feyenoord ligt veel hoger’’, zo wordt benadrukt.



Vervolgens is er de ‘management case’ en tenslotte de gewenste ‘Eén Feyenoord-versie’, waarmee 25 miljoen euro spelersbudget al snel ná het seizoen 2023/24 moet worden bereikt. Cruciaal daarin is een nauwe samenwerking tussen de club en het stadion. ,,Anders gezegd: meer doen met dezelfde mensen’’, zo valt te lezen. Aan die integratie wordt al volop gewerkt binnen de betrokken organisaties.



Vervolgens moet de groei zich rap doorzetten, tot 32 miljoen euro in 2024/25 en naar ruim 42 miljoen euro in 2031/32. Totaal heeft Feyenoord in de eerste tien seizoenen in het nieuwe stadion dan 358 miljoen euro te besteden aan spelersbudget, tegen dik 211 miljoen euro in de huidige situatie.