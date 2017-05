Feyenoorders zijn apetrots op megadoek in hartje stad

Overigens was het nog een hele toestand om deze stunt voor elkaar te krijgen, zegt Van Merkensteijn. ,,We waren in de veronderstelling dat de gemeente Rotterdam de kosten van in totaal 16.000 euro zou dragen’’, zegt hij, ,,maar daar was geen budget voor. We zijn vervolgens ’s ochtends gaan bellen, en ’s middags hadden we het bedrag bij elkaar, dankzij gulle gevers. En de stad, die alsnog een mooie bijdrage leverde.’’



Het voor Feyenoord zo kenmerkende doorzettingsvermogen zorgde ervoor dat het pronkstuk nu hangt. ,,Elk half uur was er wel wat, maar het is ons gelukt’’, juicht Van Merkensteijn. ,,Iedereen is super-enthousiast.’’