Feyenoordfamilie wil beste voor club

Voorheen stadiondirecteur, later Feyenoord-commissaris en sinds twee jaar 'gewoon supporter' Jos van der Vegt over de broedertwisten van toen: ,,Ach... er moest ook in mijn tijd wel eens bemiddeld worden, de neuzen stonden ook toen niet altijd dezelfde kant op.'' Met de kennis van nu zou je alle discussies een gevolg van twee weeffouten uit het verleden kunnen noemen. Eén werd er gemaakt toen het betaalde voetbal in 1978 op zichzelf kwam te staan en de amateurs een meerderheidsbelang in het stadion behielden van 53 procent.



Ook bij de bouw van het stadion in 1937 ging het onbedoeld mis. Trouwe supporters kochten toen voor 100 gulden een aandeel in de Kuip met recht op een eeuwige zitplaats. Ze werden voor 47 procent eigenaar van het stadion.



Niet alleen de 1.600 leden van de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord en de amateurtak praten mee en beslissen over het toekomstplan Feyenoord City. Er is nog een aangetrouwde oom die recht van spreken heeft: de bv Vrienden van Feyenoord, een ploeg rijke Rotterdammers die onder leiding van Pim Blokland de club in 2010 met een kapitaalinjectie van 30 miljoen euro redde van de ondergang. In ruil voor 49,9 procent van de aandelen, dat wel.



De andere helft plus één aandeel zit bij de stichting Continuïteit Feyenoord. Zeg maar het stille broertje waar uiteindelijk niemand omheen kan. Het is een illuster gezelschap dat commissarissen in de profclub benoemt en dat met hun 'gouden aandeel' waakt over de erfenis van Feyenoord. Voorzitter is good old Feyenoorder Gerard Kerkum, 86 jaar oud. Naast hem het kersverse bestuurslid Ivo Opstelten, de zakenlui Peter van der Laan en Jan Struijk en supportersvertegenwoordiger Wouter Rijneveld.



Maar wat willen de broers binnen de familie nu eigenlijk? Wat wil stadiondirecteur Jan van Merwijk? Zijn voicemail is nog niet ingesproken of er plopt een sms'je van de communicatieman van Feyenoord binnen. ,,Ik begreep dat de krant ook Jan van Merwijk heeft benaderd. Gerard Hoetmer is woordvoerder namens Feyenoord City. Dus dat lijkt me afdoende. Toch?''



Nou ja, dan hoeven we ook niet aan te kloppen bij Feyenoorddirecteur Eric Gudde. De kop van jut van de supporters is om in familietermen te blijven niet meer dan het volle neefje dat inwoont. Zou de voorzitter van de amateurtak en grootaandeelhouder in het stadion wijze toekomstwoorden hebben? Het telefoongesprek met voorzitter Wim Voots is kort en helder: ,,Ik heb niets te melden, niet anders dan dat we de ontwikkelingen volgen en later bepalen wat we ervan vinden.''