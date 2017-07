Feyenoordfan Colin (13) filmt emotionele boodschap voor Nouri

Ano­rexia­pa­tiën­te begint actie voor behandeling in Canada

16:52 Anorexiapatiënte Hayet Meniar (16) uit Rotterdam is een actie begonnen om zich in Canada te kunnen laten behandelen. Opnamen in Nederlandse klinieken hebben niet geholpen. Begin dit jaar belandde de tiener in het ziekenhuis en was het kantje boord. ,,Ik wil niet bij de 20 procent horen, die aan deze eetstoornis overlijdt’’, zegt ze.