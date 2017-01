Feyenoordfan Cristiano (9) kan niet meer stuk bij rapper Drake

En hij is er nóg vol van. Vooral van de foto die met de smartphone van zijn moeder Natascha werd gemaakt; geflankeerd door zijn zus Dominique (18) en de beroemde hitmachine zélf ging de trotse scholier op de kiek. ,,Die ga ik mooi inlijsten. Zeker weten.’’ De bijzondere kennismaking met Drake spruit voort uit de vriendschap die zijn moeder heeft met iemand uit de entourage van de gevierde artiest, die met zijn album Views al maanden hoog in de hitlijsten staat. Vorige week al zaten ze – zij het maar voor tien minuten – aan de dis met de muzikant, in een Amsterdams hotel.

Gesprek

Een wonderlijk gesprek volgde. Cristiano: ,,Dat was echt supercool. Zo vertelde hij me dat z’n favoriete automerk Bugatti is en hij het liefst op Jordan-schoenen loopt. En ik vroeg hem ook of hij iets met Jennifer Lopez heeft. Dat was niet zo, zei hij. We're just hanging around.’’