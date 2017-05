Feyenoordfans 'vieren' verlies Ajax in Hofpleinfontein

,,Ik zat thuis te kijken naar de wedstrijd en toen ik doorkreeg dat Ajax de wedstrijd niet zou gaan winnen besloot ik naar Rotterdam te komen", vertelt Miranda Moeland uit Hardinxveld-Giessendam. ,,Het is maar een klein stukje rijden, maar ik wilde hier zijn."

'Dit is ons jaar'

Ook Feyenoordfans Kiraya en Bo stralen bij de fontein. ,,Waarom we hier zijn? Omdat Feyenoord heeft gewonnen en Ajax niet. Dat moet gevierd worden. We zijn zo blij, dit is ons jaar"