Fiets na reis door 31 landen gestolen bij thuiskomst in Rotterdam

Isaba

Een reis die in februari 2014 begon voor de studieadviseur van de TU Delft. Van Aardenne en haar Deense vriend stopten met werken om een droom te verwezenlijken: een wereldreis maken op de fiets. Ze verkochten al hun bezittingen en vertrokken met een tentje op de tweewielers richting Nepal. Van Aardenne op haar Isaba, de naam die ze aan haar Santos Travelmaster 2.6 had gegeven. ,,Vernoemd naar een Spaans plaatsje waar ik eerder ben geweest.''

In september 2016 kwamen ze terug in Nederland. ,,Isaba had de hele tocht doorstaan'', vertelt Van Aardenne. ,,En nota bene in mijn eigen stad is hij nu gestolen. Op de Coolsingel lag alleen nog een doorgeknipt slot. Heel triest, Isaba is zo lang mijn buddy geweest.''