Fietsende haarknipper kortwiekt nietsvermoedende meisjes

Meisjes in de omgeving van Berkel en Rodenrijs zijn het slachtoffer geworden van een man op een fiets die haren knipt van nietsvermoedende jonge vrouwen. Op Facebook deelt Sasha Dekkers het verhaal van haar dochter Elena, die maandagavond het slachtoffer werd van de rijdende haarknipper. Haar verhaal levert reacties op over meisjes die hetzelfde hebben meegemaakt.

De tiener fietste ter hoogte van de parkeerplaats van Albert Heijn in Berkel toen het gebeurde. Terwijl zij op weg was naar huis, viel het haar op dat er iemand een hele tijd opvallend schuin achter haar bleef fietsen. Toen deze jongen haar voorbijreed, leek het alsof hij aan haar haar trok.

Het meisje schrok, maar haar echte schrik kwam pas gisteren toen bleek dat er aan haar haar was geknipt. ,,Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren'', schrijft de moeder op Facebook. ,,Blijf met je klauwen van mijn kind af!'' De politie bevestigt dat er een melding is binnengekomen van het incident.

De Facebookpost was eind van de middag al ruim 1.600 keer gedeeld. Onder het bericht reageren meerdere mensen dat zij het verhaal herkennen en zij geven aan dat het vaker is gebeurd in de omgeving van Berkel en Bergschenhoek. Ook herkenden enkele de omschrijving van de jongen: blank met bril in de leeftijd van 16 jaar.

