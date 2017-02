Fietsende student krijgt een beloning

Maximaal 500 studenten kunnen zich aanmelden voor de campagne, die binnenkort van start gaat. Een speciale app is ontwikkeld die bijhoudt waar en wanneer deelnemers fietsen. Deze app kostte 12.000 euro. Verder is er 50.000 euro beschikbaar als vergoeding, dat deelnemers mogen schenken aan een goed doel. Fietsen in de ochtendspits levert per keer 1,25 euro op. ,,Dat geld kan naar Unicef gaan, maar ook naar de eigen voetbalvereniging.''



De Verkeersonderneming is bekend van het project om auto's uit de spits te weren, waaraan afgelopen jaren 10.000 automobilisten deelnamen. Zij konden tot 120 euro per maand verdienen, wat leidde tot minder files. Wel heeft de Tweede Kamer onlangs besloten dat automobilisten geen directe vergoeding meer mogen krijgen.