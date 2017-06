Fietser door vrachtwagen aangereden: 'Hij heeft erg veel geluk gehad'

Video Opening Gordons koffietent aan Coolsingel is race tegen de klok

15:18 Gordons koffietent Blushing aan de Coolsingel is één groot mierennest. Personeel, bouwvakkers, elektriciens en klusjesmannen krioelen door elkaar heen, in een verwoede poging om het nu al blits en vrolijk ogende etablissement in hartje stad gereed te krijgen voor de grand opening, vanmiddag voor genodigden en morgen voor het publiek.