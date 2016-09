Fietsers sneller groen dankzij warmtesensor

De warmtesensor is volgens de gemeente Rotterdam de enige in zijn soort in Nederland. Gekozen is voor Churchillplein, op de hoek van Blaak en Coolsingel. Hier moeten fietsers soms lang wachten (tot twee minuten).



De stad experimenteert al langer met het verkorten van de wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten in de hoop dat meer mensen de fiets pakken.



Eerder kregen fietsers bij tien verkeerslichten vaker groen licht. Eind vorig jaar vond een proef plaats met een regensensor, waarmee fietsers sneller groen krijgen als het regent. Dat leverde klachten op van automobilisten.



Slaagt de proef op het Churchillplein, dan kan het zijn dat er meer warmtesensoren in Rotterdam komen.