'Fietslift' als oplossing voor overlast bij stations

Het idee is eigenlijk simpel. De fietser zet zijn voertuig in een box die achter een deurtje ligt. Vervolgens wordt de fiets in een soort liftbak naar een leeg vak in het 10 meter hoge gebouwtje verplaatst. Volgens Ruud Cochius van FietsDock wordt een soortgelijk laadsysteem al jaren gebruikt in de magazijnwereld. De makers hebben zich hierdoor laten inspireren. Niet alleen zorgt FietsDock voor minder ellende van fietsen rondom stations, maar wordt ook veel ruimte bespaard. ,,Je hebt per saldo minder vloeroppervlakte nodig. Wij zetten dertien fietsen achter een deurtje. Als je de stalling ondergronds bouwt, wat nog mooier is, heb je nog meer ruimte. Dan kun je er bijvoorbeeld een terrasje op zetten.'' Die oplossing is overigens wel duurder. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om een drijvende FietsDock te bestellen. ,,Daar hebben we ook een model voor getekend.'' Het artikel gaat onder de video verder.

Veiligheid

Een ander voordeel is dat de eigenaar niet bang hoeft te zijn dat zijn fiets wordt gestolen of beschadigd. ,,Je krijgt je fiets terug zoals je hem hebt ingeleverd. De veiligheid is altijd gewaarborgd.''



Het onbemande FietsDock wordt geopend met een app op de smartphone, waarmee gebruikers zich ook weer kunnen aanmelden als ze hun fiets komen halen. Gebruikmaken van de stalling kost 1,85 euro voor de eerste negen uur. Daarna zijn de kosten 15 cent per uur.



Handig is dat gebruikers niet alleen hun fiets, maar ook hun spullen in de box kunnen achterlaten. ,,Als je bijvoorbeeld in de stad boodschappen hebt gedaan, kun je die daar ook opbergen om vervolgens iets te gaan drinken.''



In de eerste volautomatische stalling op Meijersplein kunnen 55 fietsen. In de volgende (definitieve) versies zijn dat er volgens Cochius 117.



Durven

De Rotterdamse Verkeersonderneming, die dit initiatief financieel ondersteunt, denkt dat de volautomatische stalling een oplossing kan zijn voor de problemen waarmee veel steden in Nederland worstelen. Het kan een einde maken aan de chaos die in de omgeving van stations te zien is, aldus een woordvoerster.



FietsDock biedt ook voordelen voor de bereikbaarheid van Rotterdam, zegt ze. Want de verwachting is dat meer forenzen hun auto laten staan en met de elektrische fiets naar het station rijden. Nu durven veel mensen dit niet omdat er nog geen bewaakte stalling is.