Fietswegenwacht kan bijna alles, behalve een auto wegslepen

Haringvlietbrug naar Rotterdam in nacht dicht voor controles

21:02 De Haringvlietbrug op de A29 is vanaf vanavond 22.00 uur tot morgenochtend 5.00 uur in de richting van Rotterdam gesloten. Rijkswaterstaat laat weten dat tot de maatregel is besloten om de brug te inspecteren en om veren van de brug te vervangen.