Fijne huiskamer zonder kapsones

Of we gereserveerd hebben, is dan de logische vraag van de goedgemutste eigenaar-barman. Eh, nee. Eerlijk gezegd dachten we in onze stadse onnozelheid niet dat het nodig zou zijn. Maar Soffree on Fifty-four (genoemd naar de eigenaar en het huisnummer) heeft slechts 22 zitplaatsen en dan is het dus snel volle bak.



Gelukkig kunnen we plaatsnemen in de zithoek met lage tafel en luie bank. Gezellig tussen sjoelbak en spelletjeskast. In de knusse, met veel lichte tinten ingerichte kamer zit een redelijk jong publiek: voornamelijk twintigers en gezinnen. Het aanpalende vertrek biedt plaats aan de bar en een kleine keuken. Daar komen behalve drank ook borrelhappen, sandwiches, salades, pasta's en hamburgers vandaan, plus wat de dag nog verder brengt. De vlotte eigenaar licht uitgebreid de wijnen toe en brengt spontaan een bordje met zoute crackers, amandelen, olijven en worst.



Als voorafje gaan we voor de huisgemaakte calamares en de bitterballen van de plaatselijke slager. Soffree gebruikt wel meer producten van plaatselijke leveranciers, van vis en groente tot pulled pork. Ook op de drankenkaart zien we kleine producenten en brouwers staan. Lokaal en bij kleine makers inkopen is een mooi uitgangspunt en zo heb je gegarandeerd geen eenheidsworst.