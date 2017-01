File op A29 na ongeluk met meerdere personenauto's

Rotterdamse scholen halen achterstanden in

7:01 Het Rotterdamse onderwijs en zijn leerlingen liggen op stoom. De Maasstad haalt haar oude achterstanden in. Zo is de achterstand van de score van de eindtoets op de basisschool gehalveerd ten opzichte van het landelijke gemiddelde. En het aantal kinderen met de maximale Cito-score is verdubbeld.