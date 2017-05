Filemenu tijdens afsluiting Maastunnel

Meer dan vijftig instellingen hebben zich aangesloten bij de zogeheten Maastunnelalliantie, meldt de filebestrijdingsorganisatie Verkeersonderneming. Vandaag is er een bijeenkomst over de Maastunnelafsluiting, waarin het aantal van 52 deelnemende bedrijven bekend wordt gemaakt.



Het idee voor het Maastunnelmenu is afkomstig van de Euromast. Diergaarde Blijdorp maakte eerder al bekend de openingstijden te willen verruimen zodat mensen langer in de zoo kunnen blijven wandelen. Holland Casino informeert klanten actief wanneer en hoe ze het beste kunnen komen, net als bijvoorbeeld de Kunsthal, Boijmans van Beuningen, Het Nieuwe Instituut en het Natuurhistorisch museum.

Renovatie

De Maastunnel gaat vanaf juli twee jaar dicht voor renovatie. Tijdens dit groot onderhoud is maar één buis beschikbaar, voor het verkeer van zuid naar noord. De afsluiting van de tunnel, die dagelijks 60.000 auto's en vrachtwagens verstouwt, zal in de stad tot verkeersopstoppingen leiden. Met maatregelen als kortingsacties voor het openbaar vervoer, cadeaus en geld voor automobilisten die het centrum in de spits mijden en het gebruik van leenfietsen moet het leed beperkt blijven.