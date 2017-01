Files op A15 door gekantelde bestelbus

Wereldberoemde pianiste treedt op in het Kruispunt in Barendrecht

18 januari De Barendrechtse Nathalie Giesbers is erin geslaagd de wereldberoemde pianiste Valentina Lisitsa naar Barendrecht te halen. De muzikante heeft in de aanloop naar haar concert maandag in het Philharmonie de Paris in de Franse hoofdstad Parijs enkele vrije dagen en daarop treedt zij enkele keren gratis op in Europa – onder meer vrijdag in Theater het Kruispunt.