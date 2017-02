Film kijken in luxe VIP-stoelen in Pathé De Kuip

Spijkenisse krijgt voor het eerst een ‘snack­bar­hu­we­lijk’

20:25 Waar vraag je als snackbarhouder je vriendin ten huwelijk? Precies, in jouw patatwinkel. Patrick van der Steen (30) deed het vandaag in zijn cafetaria Verhage in het Spijkenisser winkelcentrum Waterland. Vriendin Dayenne Tameris (31) zei onmiddellijk ‘ja’. ,,We trouwen ook in onze zaak. Dit voelt als ons huis’’, vertelt de blije Dayenne.