Films over Pelé en Ali op Sportfilmfestival

Het gaat om de Amerikaanse documentaire Facing Ali over bokser Mohammed Ali, de speelfilm Pelé: Birth of a Legend over de fameuze Braziliaanse voetballer, de documentaire Skateboarding's First Wave, de Australische rugbyfilm Chasing Great en de documentaire Free to Run, over de geschiedenis van het hardlopen.



Deze titels maken deel uit van het uiteindelijke festivalprogramma, dat rond de dertig titels telt en op 6, 7 en 8 april worden vertoond.



Kaartverkoop

Met het bekend worden van de eerste namen, vijftig dagen voor aanvang van het festival in de Rotterdamse bioscoop Cinerama, is ook direct de kaartverkoop gestart. Het is vanaf nu mogelijk om passe-partouts te kopen op de website van het festival.