Finalisten Battle of the Drums bekend

Opa wordt voor ogen kleinkind mishandeld met hondenriem

17:59 De 69-jarige Iwan Zinhagel werd gisteren ernstig mishandeld toen hij in Capelle aan den IJssel de eendjes aan het voeren was met zijn kleindochter (2). Zijn dochter, Charita, is woest en verdrietig. Ze heeft een oproep geplaatst op Facebook om de dader op te sporen.