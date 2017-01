Flessenpost voor patiënten van Havenziekenhuis

Het Havenziekenhuis is trots op haar historie en band met de haven en is daarom blij dat familieleden hun geliefden nu op een ‘zeewaardige’ manier via een briefje in een fles kunnen laten weten dat ze gemist worden.



Mevrouw De Bruin was de eerste patiënt die flessenpost heeft ontvangen, haar overhandigd door ,,Dat is weer eens iets anders dan een kaartje, wat leuk dat ik dit nu juist in het Havenziekenhuis krijg’’, reageerde zij verrast. Flessenpost kost 3,50 euro per fles met boodschap.