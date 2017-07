Foodlab moet aardappel aantrekkelijk maken

Markthal

Dat gezonde voeding en landbouw onderwerpen zijn die leven, merkte Boogaard recent in de Rotterdamse Markthal. Samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb prees de Hoeksche Waard er streekproducten aan. ,,De melk die daar werd verkocht was herleidbaar tot de koe die het gegeven heeft. Natuurlijk is dat soort voedsel duurder dan de kiloknaller in de supermarkt, maar er is een steeds grotere markt voor. Dat bewustzijn bij d­­e consument wil ik meenemen in dit plan.''



Een Foodlab zou een unieke verschijning zijn in Europa. Zelfs in de wereld. Het enige vergelijkbare staat in België. Maar het Huis van de Voeding in Roeselare is slechts een miniatuurversie van wat Boogaard in gedachten heeft. ,,Er worden her en der wel initiatieven op het gebied van voeding genomen, maar dit moet groter, breder en internationaal van opzet worden. Het kan een impuls van jewelste zijn voor de economie en werkgelegenheid op ons eiland.''



Voetbalvelden

Corpus krijgt elk jaar zo'n 235.000 bezoekers over de vloer. Een aantal dat de boerenvariant ook moet kunnen halen, denkt Boogaard. Hij ziet 'enkele voetbalvelden' voor zich met onder meer een sterrenrestaurant, een museum, workshops en kassen waarin het hele jaar door aardappels, graan en suikerbieten worden geteeld. ,,Want een Japanse toerist die naar het Foodlab komt, houdt geen rekening met de seizoenen. Die wil elke dag van het jaar een aardappel zien groeien'', zegt hij.



De provincie Zuid-Holland heeft al geld én een ambtenaar vrijgemaakt voor een onderzoek naar het agrarische kenniscentrum. De financiering van zo'n groot project zal nog hoofdpijn opleveren. ,,Waarschijnlijk kunnen we niet zonder gelden van ministeries en Europa maar het Foodlab is zó kansrijk dat ik verwacht dat bedrijven en investeerders graag mee willen doen.''