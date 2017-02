Foodtruck op stroom: ‘de politie zal me aan de kant zetten’

VideoDe eerste klassieker die is omgebouwd tot een elektrisch aangedreven foodtruck mag de weg op. De wagen is speciaal voor festivals in de binnensteden. Het centrum van Rotterdam was sinds de invoering van de milieuzone verboden gebied geworden voor deze benzineauto op leeftijd.

De mintgroene Citroën HY uit 1973 is van het Rotterdamse cateringbedrijf Ma Guise. Iris Heerkens, die vaak in de truck zal rondrijden, rekent er op aan de kant gezet te worden door de politie. ,,Je verwacht niet dat ie elektrisch is.’’ De accu’s zijn verwerkt in de bodem van de wagen, achter een doorzichtige plexiglasplaat. Die kan ze zo aan de agenten laten zien. De RDW heeft de wagen goedgekeurd, dus ze staat als stekkerauto in de systemen.

Vanmorgen maakte Heerkens haar eerste meters achter het stuur. De aandrijving mag dan hypermodern zijn, de Citroën rijdt nog als een klassieker; Spartaanse vering en geen stuurbekrachtiging. ,,Inparkeren is nog even oefenen.’’

Het ombouwen is een project van de Hogeschool Rotterdam, het leerwerkbedrijf Accenda en het Mobiel Erfgoed Centrum, gesubsidieerd door de Europese Unie. ,,Het is een oplossing voor de steeds strengere milieueisen voor auto’s’’, zegt Emmy von Faber van het Mobiel Erfgoed Centrum. ,,Klassiekerrijders kunnen bepaalde plaatsen niet meer in, dat maakt het rijden van deze rally’s minder leuk.’’

Weerstand

Toch verwacht zij ook weerstand bij de eigenaren van klassieke auto’s. ,,Het geluid verdwijnt en dat een historische bolide voor veel mensen juist bijzonder.’’

Quote De lucht verbetert echt niet in de stad door het weren van die paar klassiekers Niels van Ham Niels van Ham van Stichting Rotterdamse Klassiekers, de protestgroep tegen de Milieuzone, juicht het ombouwen toe. ,,Het gebeurt vaker. Het is een mooie, nieuwe techniek die wij moeten omarmen.’’ Zijn stichting is niet tegen elektrische auto’s, legt hij uit, maar tegen de Milieuzone. ,,Dat is symboolpolitiek, de lucht verbetert echt niet in de stad door het weren van die paar klassiekers.’’ De stroom van stekkertruck komt vooralsnog ook uit de vervuilende kolencentrale’s op de Maasvlakte geeft hij aan.

Het ombouwen van Citroën HY vergt nu nog twee weken, zegt directeur John Seiffers van Accenda. ,,Het zal steeds sneller gaan. We elektrificeren ook Smarts, die kunnen we in een dag.’’

De foodtruck heeft met volle batterijen een actieradius van 100 kilometer. Omdat er maar eentje in zijn soort rondrijdt, is een handleiding op maat geschreven. Daaruit kan de Wegenwacht putten, mocht de truck panne hebben. ,,Die weten wel hoe een elektrisch aangedreven auto werkt, maar hoe de kabeltjes precies lopen is even uitzoeken’’, verklaart student Barry Persoon van de Hogeschool Rotterdam.

Vrijdag staat de foodtruck bij het techniekfestival TECHxWORLD, in de Onderzeebootloods op het RDM-terrein bij Heijplaat. Niet om te cateren trouwens, maar als voorbeeldproject. Wat de truck straks op festivals serveert, hangt af van het evenement, zegt Iris Heerkens. ,,De wagen is flexibel in te richten, dus het kan gebak zijn maar net zo goed Mexicaanse taco’s.’’