Forse geldboete geëist na bedreigen van Aboutaleb

De man, woonachtig in Deventer, zegt slechts zijn mening te hebben willen ventileren. ,,Het was nooit mijn intentie om Aboutaleb te bedreigen’’, zegt hij. ,,Dan had ik ook niet mijn naam en mijn telefoonnummer bij het bericht geschreven. Ik zocht alleen maar de dialoog.’’

Het OM denkt hier anders over. ,,De verdachte moet weten dat een verwijzing naar IS angst kan opwekken. Ook hebben we in dit land al de moord op een politicus meegemaakt. Het is logisch dat de burgemeester dit soort e-mails serieus neemt’’, zegt de officier. ,,De verdachte deed in later e-mailverkeer ook geen afstand van zijn uitingen.’’