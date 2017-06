Forse opknapbeurt voor speelplekken in de stad

Met die toezegging is de dreigende verloedering en teloorgang van tal van speellocaties in de stad voorkomen, stelt CDA-raadslid Danielle Knieriem. Vorig jaar diende zij een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om geen enkele speelplek te laten verdwijnen.



,,Om die belofte gestand te doen, bleek per jaar 7 ton nodig te zijn’’, zegt Knieriem. ,,Die financiële ruimte heeft het college gelukkig gevonden, waardoor de knelpunten nu ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden.’’ Komend jaar wordt een begin gemaakt met het wegwerken van het achterstallige onderhoud.



De maatregel staat in de kaderbrief, die wethouder Adriaan Visser (financiën, D66) woensdag naar de Rotterdamse gemeenteraad stuurt. Daarin schetst hij de financiële keuzes en mogelijkheden voor het komende jaar. Die worden verwerkt in de begroting. Daar buigt de raad zich in november over.