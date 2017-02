Fotogenieke tijgerbal bij CS herinnert aan 'Kissing Earth'

De hamvraag bij CS: is de ongeveer 5 meter hoge filmfestivalbal nu wel of geen knipoog naar Kissing Earth, het zo dramatisch afgeketste kunstwerk van Olafur Eliasson. ,,Nee'', zegt een woordvoerster van het IFFR resoluut. ,,Die twee staan los van elkaar. Dit was een mooie plek. Er is geen opzet, geen verhaal.''



Toch, het is het gesprek van de dag (of beter: week), daar op het randje van het Weena. Want met een beetje fantasie was dit de bedoeling geweest bij de 'kussende globes', het duo wereldbollen à anderhalf miljoen euro dat hier een plaatsje had moeten vinden.



Rotterdammer Paul Scheer (51), die samen met zijn moeder Jopie Scheer (77) op de foto gaat bij de tijgerbal, ziet de associatie wél. ,,Tuurlijk, want dit was ook de locatie van Kissing Earth. Maar van deze bal is de charme dat 'ie er maar tijdelijk ligt. Net zoals De Trap hier maar een poosje heeft gestaan.''



Ook fotograaf Bob Goedewaagen, die met zijn professionele Hasselblad op statief het bonte bolletje kiekt, maakt de vergelijking met Eliasson. ,,Wel grappig'', luidt zijn reactie, ,,maar ik ben zo blij dat die wereldbollen er niet zijn gekomen. Deze IFFR-bal slaat aan, omdat er een gezicht op staat. Die afbeelding, plus de kleurtjes, maakt deze uiting zo aantrekkelijk. Veel leuker dan die gele globes.''



Brulboei

Dit weekend is het filmfestival voorbij, en is ook deze 'brulboei' pleite. ,,De bedoeling is dat die er zondag nog ligt, tenzij er te veel wind staat, want daar is de bal nogal gevoelig voor'', zo luidt de uitleg.



Verklaard Kissing Earth-voorstander en kunstverzamelaar Bert Kreuk ziet in deze vertolking van Planet IFFR het bewijs dat 'de ballen van Eliasson' wél hadden gewerkt bij CS. ,,Jammer dat die kans is verkeken'', treurt hij nog immer. ,,Kijk, architectuur is mooi, maar in combinatie met zo'n kunstwerk wordt dat nog eens versterkt.''



Dat mensen zoveel foto's maken van deze blitse ballon, doet hem goed. ,,Ik weet zeker dat als de kussende wereldbollen wél waren doorgegaan, Rotterdammers ook daarmee massaal op de kiek waren gegaan.'' Een gemiste kans, aldus Kreuk. ,,Wat er aan ontbrak, is een visie op wat kunst voor de stad kan betekenen. Was die visie er wel geweest, dan had dat heel veel discussie kunnen voorkomen.''