Fraaie plaatjes na sneeuwval in Rotterdamse regio

Informant 'Paul' vreest voor leven na lekken opnamen in douaneproces

11:13 In het Rotterdamse drugsproces met de corrupte douanier Gerrit G. (56) in de hoofdrol, is Amsterdamse Paul een nieuw fenomeen. De informant sprak met G., nam stiekem zijn belastende verklaringen op en bracht die naar buiten. Nu vreest hij voor zijn leven.