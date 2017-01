Fractievoorzitter De Kleijn ongebroken na SP-ruzie

In Rotterdam begint de glorie. Zo was het en zo is het, ondanks het feit dat zijn landelijke ambities voor de derde keer op rij schipbreuk leden. ,,Ik ben alleen maar gemotiveerder om de discussie over de koers van de partij te blijven voeren'', zegt de 'ongebroken' SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn. ,,Rotterdam staat achter mij.''.



Oud-partijleider Agnes Kant haalde zaterdag venijnig naar hem uit ('ongepast!'), omdat De Kleijn het had gewaagd zich ten koste van een trouwe collega te kandideren voor de negende plek op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen. ,,Terwijl ik slechts gebruik heb gemaakt van mijn democratische partijrecht'', zegt De Kleijn. ,,Kant was overduidelijk gestuurd door het partijbestuur.''



Zijn poging mislukte jammerlijk. Slechts 18 procent (125 stemmen) steunde het kritische partijlid uit Rotterdam-Noord, die door velen wordt gezien als het heimelijke brein achter de anonieme kritiek, eerder in deze krant, aan het adres van partijleider Emile Roemer. De Kleijn ontkent. ,,Bovendien gaat het mij niet om Emile, maar om de koers van de partij: we zijn te flets, te braaf en te onzichtbaar buiten het zorgdossier.''



Behendig

De Kleijn (58) geldt in Rotterdam als dé oppositieleider, een behendig politicus die de coalitie geregeld in verlegenheid weet te brengen. Maar onomstreden is de beroepsactivist niet (meer) in eigen kring. ,,Leo weet vaak feilloos de vinger op de zere plek te leggen'', zegt zijn voorganger en de huidige SP-voorzitter Rotterdam, Theo Coskun. ,,Maar bij vrienden moet je niet te vaak de vinger op de zere plek leggen. En als je dat dan toch per se wil doen: hou die kritiek dan intern.''



Ook raadslid Sun van Dijk, de nummer 23 op de SP-kandidatenlijst, steunde haar fractievoorzitter niet bij het congres in Tilburg. 'Meerdere en persoonlijke redenen' liggen daaraan ten grondslag, stelt zij. ,,Maar mijn vertrouwen in Leo als onze voorman in Rotterdam is onverminderd groot.''



Wie hem daarentegen door dik en dun steunt, is Van Dijks collega-raadslid Josine Strörmann. ,,Leo heeft keihard gelijk en durft te zeggen waar het op staat. Ook ik wil meer pit in de Tweede Kamer.''



Zaterdag luidt de SP Rotterdam het nieuwe jaar in. Ook Coskun zal speechen. ,,Ik mag Leo graag, maar hij trekt net iets te vaak een te grote broek aan zonder een grote maat op voorraad te hebben.''