Fred van Leer geschokt door geweld tegen lesbisch koppel

Zelf is hij nooit slachtoffer geweest van antihomogeweld. ,,Maar ik ben vroeger wel vaak genoeg uitgescholden. ‘Hé, kankerflikker!’, riepen ze dan. Nu heb ik daar geen last meer van. Vanwege mijn bekendheid dwing ik toch enig respect af. Maar de onverdraagzaamheid wordt steeds erger. Niet alleen in Rotterdam, ook in Amsterdam en andere steden. De emancipatie is ver te zoeken. Vroeger liep Nederland voorop als het ging om homotolerantie, maar dat is allang niet meer zo. Het is jammer dat je je affectie meer kunt tonen in het openbaar. Ik heb geen partner, maar ik zou me hier niet door laten afschrikken. Want als je bang wordt, is het einde zoek.’’