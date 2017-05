'Stigmatiserend', 'contraproductief', 'belerend', 'schijnheilig'. Dat is, kort samengevat, de kritiek die vooral in islamitische kringen te beluisteren is. Huwelijksdwang komt ook in veel andere gemeenschappen voor, stelt onder anderen fractievoorzitter Nourdin El Ouali van de door de islam geïnspireerde partij Nida.



Een terechte constatering. Zoals het ook beslist waar is dat het zelfbeschikkingsrecht in streng-christelijke milieus geen vanzelfsprekendheid is. Verre van dat zelfs. Reden te meer dus om de discussie te voeren over 'het recht om te mogen friemelen', zoals directeur Shirin Musa van Femmes for Freedom het kernachtig uitdrukte.



Waarbij de feiten niet uit het oog verloren mogen worden: in Rotterdam zijn verreweg de meeste van de tientallen meldingen per jaar over onderdrukking - ook van homoseksuele mannen - afkomstig uit de moslimgemeenschap.



Schneider

'Ha, ha, een Leefbaar-wethouder die campagne voert voor diversiteit. Geloof je het zelf?' Die boodschap stuurde El Ouali woensdag de wereld in via de sociale media. Pijnlijk voor hem is echter vooral de wetenschap dat hij deze 'etnocentrische witte wethouder' drie jaar geleden zelf in het zadel heeft geholpen, samen met de rest van de oppositie. Hij was vrij in zijn partnerkeuze, maar koos Schneider.



Het is ook te makkelijk om de zwakste wethouder van dit college nu tot op zijn veters af te fakkelen, simpelweg omdat hij een maatschappelijk probleem agendeert. Had Schneider opnieuw op zijn handen moeten blijven zitten dan? Alle ophef onderstreept slechts de noodzaak van een pittig debat.