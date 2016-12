Ga jij bij de Erasmusbrug kijken naar het vuurwerk?

Organisator Fjuze verwacht grote drukte rond de Erasmusbrug. Vorig jaar kwamen zo'n 50.000 mensen naar het vuurwerk kijken.



Diverse veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het evenement in goede banen te leiden. Zo moeten roadblocks bij het Nationaal Vuurwerk op oudejaarsnacht een aanslag met een vrachtwagen zoals in Berlijn voorkomen.



Verleden jaar nam de organisatie al extra maatregelen, na een waarschuwing over mogelijke aanslagen in Europese hoofdsteden tijdens de eindejaarsperiode. Zo was er bijvoorbeeld extra beveiliging om te voorkomen dat onverlaten bij het vuurwerk konden komen. Ook werden doorzichtige vuilniszakken opgehangen, zodat te zien was wat erin zat. 'Gewone' prullenbakken waren er niet.



Openbaar vervoer

De RET zet metro's in voor mensen die naar de vuurwerkshow willen kijken. Het vervoersbedrijf verwacht rond de jaarwisseling naar de nationale vuurwerkshow op de Erasmusbrug te vervoeren en terug.