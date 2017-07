‘Ganzenbeheerder moet zich aan de regels houden’

De oppositiepartij wilde van Eerdmans weten waarom het beheer niet langer bij Hofganzen Ganzenbescherming Nederland zit, maar is overgegaan naar Duke. Ook wilde Dieren-raadslid Jeroen van der Lee toezeggingen over de controle op de gang van zaken.



Volgens Van der Lee geldt Duke immers als de grootste ganzenvergasser van Nederland. ,,Ze hebben op Schiphol al duizenden ganzen om zeep geholpen.’’



Wethouder Eerdmans antwoordde dat de nieuwe beheerder zich aan de Rotterdamse regels moet houden. ,,Ik deel de zorgen van de heer Van der Lee, maar wij bepalen hoe Duke moet werken. Daar maken we afspraken over.’’



De Leefbaar-man erkende dat eenden niet op de toonbank behoren te eindigen, maar zo lang mogelijk een goed leven moeten hebben. In Prinsenland zorgt een boswachter voor het toezicht. De eenden worden verplaatst naar een kinderboerderij of particulier.



Eerdmans legde nog uit dat Rotterdam met Hofganzen is gestopt na een conflict van het bedrijf met een bewoner. Daarbij zijn klappen gevallen, vulde de wethouder aan. ,,Maar het punt is dat Hofganzen de zaak gewoon niet goed heeft afgehandeld. Daarom hebben we afscheid van ze genomen.’’