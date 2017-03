Ganzenfluisteraar trekt veel bekijks in 's-Gravendeel

Chogyal Trizin Hof, zoals de Drentse aanhanger van het Tibetaans boeddhisme zichzelf heeft laten noemen, was door de gemeente Binnenmaas benaderd om de overlastgevende ganzen op te halen. De ganzen zouden naast hun poepspoor ook voor geluids- en verkeersoverlast zorgen. Verder was er de angst dat de ganzen mensen zouden aanvallen.

Verwerpelijk

Ganzenparadijs

Nadat de dieren met broodkruimels uit het water waren gelokt, drijven Hof en zijn collega-ganzenvangers de dieren in een hoek. Van daaruit worden ze in de aanhanger geladen. ,,We brengen ze naar Stichting Akka’s Ganzenparadijs in Dalen’’, zegt Hof, die zelf het bedrijf Hofganzen heeft opgericht. ,,We houden ze minimaal twee weken bij ons, voordat we ze op contractbasis ergens anders plaatsen.’’