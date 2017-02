'Gare du Nord blijft in Rotterdam'

Binnenmaas stemt onder druk in met ‘Euromasten’

23:02 Wie over een paar jaar richting de Hoeksche Waard of Barendrecht rijdt, ziet eerst vijf ‘Euromasten’ opdoemen langs de Oude Maas. De gemeenteraad van Binnenmaas stemde gisteravond onder zware druk unaniem in met vijf megaturbines van 187 meter hoog tussen Heinenoord en Puttershoek.