Gasontsnapping bij ExxonMobil in het Botlekgebied

Het petrochemische bedrijf ExxonMobil in het Botlekgebied is deels ontruimd vanwege de lekkage van explosief waterstofgas. De gasontsnapping bij de raffinaderij aan de Botlekweg in de Rotterdamse haven werd even na één uur ontdekt. De brandweer is ter plaatse. Er zijn geen gewonden gemeld.