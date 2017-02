Gastvrouw privéhuis Cristal Privé krijgt donornier van haar bazin

,,Theo is een zeer zorgzame baas'', zegt de Hongaarse Sandra. ,,'s Ochtends neemt hij altijd verse broodjes, croissants en fruit mee, zodat we de dag goed kunnen beginnen. Ook beheert hij een appartement verderop in de straat. Daar kunnen we slapen als we tot laat moeten werken en de volgende dag weer vroeg moeten beginnen. Ik heb op veel plekken gewerkt; achter de ramen, in stripclubs en privéhuizen in allerlei Europese steden, maar dit heb ik niet eerder meegemaakt. Om nog maar te zwijgen over de nier die zijn vrouw Petra heeft afgestaan aan onze gastvrouw.''



Marjolein hoopt haar werk over een maand weer op te pakken. ,,De nier functioneert prima", zegt ze verheugd. ,,Ik moet wel de rest van mijn leven medicijnen slikken zodat mijn lichaam het orgaan niet afstoot, maar dat is het me wel waard. Ik ben Petra en Theo zo dankbaar. Want het is niet bepaald een potje pindakaas dat je weggeeft hè?''