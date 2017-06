'Gasverbruik kan omlaag dankzij restwarmte'

De restwarmte die vrijkomt bij de verwerking van ruwe olie tot bijvoorbeeld benzine of diesel, verdwijnt nu in koelwater en naar de lucht via de schoorsteen. Door die warmte op te vangen in warmtenetten, kunnen 230.000 tot op termijn 420.000 huishoudens worden verwarmd zonder aardgas. Ook in onder meer kassen en kantoren kan de warmte worden benut.

Het is volgens VNPI de eerste keer dat zo helder in kaart is gebracht hoe groot het potentiële aanbod aan restwarmte is. Directeur Erik Klooster van de brancheorganisatie is aangenaam verrast door de uitkomst. ,,De resultaten overtreffen eerdere verwachtingen van de beschikbare volumes'', zei hij. ,,Dat is goed nieuws.''