Gebeten Feyenoordfan doet aangifte tegen ME

Hek

Zijn relaas: samen met twee al wat oudere dames liep hij richting station. Toen de meute op hen afkwam - gevolgd door ME - hielp de Wijhenaar de twee dames over een hek om zich in veiligheid te brengen. Toen hij er zelf overheen wilde klimmen, beet een hond hem van achteren in zijn bovenbeen, zo vertelt hij. Daarna zou hij op de grond zijn gevallen en werd hij besprongen door een ME'er, die hem een aantal klappen met de wapenstok gaf. Ook toen hij daarna wegliep, zo vervolgt de man, kreeg hij klappen. Bij de eerste hulp bleek dat hij niet de enige was: het was volgens hem een komen en gaan van mensen die gebeten waren.