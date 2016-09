Gebit allochtoon kind telt opvallend veel gaatjes

,,Je kunt je hele leven last hebben van een slecht gebit op jonge leeftijd'', zegt prof. dr. Eppo Wolvius van het Erasmus MC.



De basis voor het grootste onderzoek naar cariës ooit is de Generation R. studie, waarin tienduizend Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap worden gevolgd. Vierduizend gebitsfoto's passeerden de revue, om te zien of de kinderen gaatjes of vullingen hadden, of dat de aangetaste tanden of kiezen waren getrokken.



Grote verschillen

Bij één kind was er met negentien van de twintig melktanden en -kiezen iets mis. Veel kinderen waren echter ook vrij van gaatjes. ,,De verschillen tussen de etnische groepen waren veel groter dan verwacht'', vertelt promovendus Justin van der Tas. ,,Terwijl de tandartszorg voor jongeren gratis is.''



In het onderzoek werden voor de eerste keer zeven groepen naast elkaar gezet. Waar een op de vijf autochtone kinderen op 6-jarige leeftijd een of meer gaatjes hebben, is dat bij Turkse en Marokkaanse kinderen drie op de vijf. Maar ook bij Surinaams-Hindoestaanse kinderen was er duidelijk vaker wat mis met het gebit.



Probleem

De oorzaak? Een lager inkomen of lagere opleiding van de moeder verklaren slechts een deel van het probleem. En volgens de vragenlijst poetsen allochtone kinderen net zo vaak hun tanden en gaan ze net zo vaak naar de tandarts, die voor kinderen onder de 18 jaar gratis is.



,,Maar misschien zijn dat sociaal wenselijke antwoorden'', zegt prof. dr. Eppo Wolvius, de promotor en hoofd van de afdeling kaakchirurgie in het Erasmus MC. ,,We vermoeden echter dat de belangrijkste oorzaak de voeding is. Door op vele momenten op de dag zoetigheden te eten en drinken, ontstaan gaatjes. Als je dat gedrag ook op 7-jarige leeftijd volhoudt, wordt je blijvende gebit aangetast.''