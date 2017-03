Gedraai rond aangiftes megafraude Waterfront

Apparaat

Een woordvoerder zegt nu dat de wethouders zich tijdens de persconferentie hebben 'vergist'. ,,Er is alleen aangifte gedaan tegen mogelijke handelingen binnen het ambtelijk apparaat. Niet tegen personen.''



De advocaat van een van de ambtenaren, Ton Rhijnsburger, zegt verbijsterd te zijn door het gedraai. ,,Dit is ongelooflijk. Ik voel mij voor de gek gehouden!'' Hij wijst op het aangifteformulier, waarin zijn cliënt en de andere ambtenaar met naam en toenaam als verdachten worden aangemerkt.



Dramatisch

Antoinette Laan, fractievoorzitter van de VVD, noemt de gang van zaken 'dramatisch'. ,,Zeker omdat het gaat om je eigen ambtenaren, om mensenlevens. Alles wat je over dit dossier zegt, moet 100 procent kloppen - en dat blijkt dus niet het geval. Het college verkeert in chaos.''

De verwarring is tekenend voor het onderzoek naar de veelbesproken Waterfront-fraude, waarbij de gemeente voor miljoenen euro's werd opgelicht door de uitbaters van het voormalige muziekpodium aan de Boompjes in het centrum van Rotterdam.



Zo bleek deze week dat het externe onderzoeksbureau SBV Forensics een belangrijke rapportage over de malafide huurders van Waterfront over het hoofd heeft gezien. Inmiddels is de gemeenteraad een eigen onderzoek gestart naar de megafraude.



Ook raadslid Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam) is perplex. ,,Dit is krankzinnig. Of ze liegen, of ze hebben stuur totaal niet meer in handen.''