Geduld nodig voor nieuw huis

De crux is dat de wethouder spreekt over een termijn van drie jaar, aldus Kuijs. "Wie nu iets wil kopen, en er volgend jaar willen intrekken, moet ik teleurstellen. Over twee, drie jaar is dat inderdaad anders. Maar op dit moment is er nog een groot tekort''.



Dat de bouwproductie in Rotterdam achter bleef heeft meerdere oorzaken. De bouwcrisis was heftiger en duurde langer dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Een andere reden is dat Rotterdam vooral in 'binnenstedelijk gebied' wil bouwen. Het gemak van uitgestrekte Vinex-locaties zoals Nesselande is voorbij. Projecten in de stad duren langer, in verband met vergunningen en mogelijke bezwaren van omwonenden. Een goed voorbeeld is de toren Bright aan de Verlengde Willemsbrug, met 612 woningen. Door bezwaren van wijkbewoners is de bouw in ieder geval tot volgend jaar uitgesteld.