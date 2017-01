columnMet de familie staan we - een paar uur voor middernacht - rond de telefoon om mijn zusje via Facetime alvast een gelukkig nieuwjaar te wensen. Sinds ruim een jaar woont en werkt ze in Istanboel. Mijn moeder is emotioneel. Niet alleen omdat ze haar elke dag mist, maar vooral omdat ze bezorgd is.

Eerder deze maand ontsnapte Ferian ternauwernood aan de aanslag bij het stadion van Besiktas waarbij tientallen doden vielen. Ze was bij de wedstrijd en besloot direct na afloop het stadion te verlaten. Net op tijd. Niet lang na haar vertrek volgden twee bomexplosies. ,,Wees voorzichtig als je straks naar buiten gaat'', waarschuwt mijn moeder nu.

Twee uur later luiden wij het nieuwe jaar in. We omhelzen en kussen elkaar. Het is een gezellige en vrolijke drukte bij mijn ouders. Maar dan slaat de stemming in een keer om. Een terreuraanslag in Istanboel. Gewapende man(nen) hebben wild om zich heen geschoten in een nachtclub. Met tientallen doden tot gevolg. Consternatie. We proberen mijn zusje te pakken te krijgen, maar alle lijnen zijn bezet. Facebook, Twitter, Instagram, alles wordt ingezet om haar te bereiken.

Niet veel later krijgen we contact. Ze is veilig. Dan begint de zoektocht naar andere familieleden en vrienden. Gedurende de nacht ontstaat een belcirkel van familie in Istanboel en Rotterdam. Iedereen lijkt veilig. Alleen een oud-collega van mij wordt vermist, lees ik op Facebook. Ik ken hem uit de tijd dat ik als correspondent in Istanboel werkte. Vijf jaar woonde ik er.