'Geef Rotterdamse sporticonen meer eer'

Er bestaan al evenementen rond de legendarische bokser Bep van Klaveren en Feyenoord-icoon Coen Moulijn. Ook ex-Feyenoorder Stefan de Vrij, tegenwoordig spelend bij Lazio Roma, heeft al een eigen toernooi bij zijn eerste club: Spirit in Ouderkerk aan den IJssel. Morgen staat voormalig judoka Deborah Gravenstijn in de schijnwerpers. In de sporthal van WION in Rotterdam-Ommoord wordt een judotoernooi gehouden waaraan 200 meisjes in de leeftijd van 4 tot 12 jaar meedoen. ,,Ook de dochter van Gravenstijn doet mee. De winnaressen krijgen een roze pak, dat wordt een prachtig gezicht. Verder is er voor iedereen wat te doen. Ook opa's en oma's, ouders en vriendjes zijn welkom'', aldus Den Hoed. Hij geeft wel aan dat deelnameljist met 200 vol zit.

,,We moeten de sporters echt beter eren'', gaat Blokland verder. Hij wijst op Olympisch zwemkampioen Rie Mastenbroek. ,,Zij is misschien de meest ondergewaardeerde kampioen. Er is nog geen standbeeld of zwembad voor haar.'' Dat kan nog worden goedgemaakt, denkt hij. In 2019 is het honderd jaar geleden dat zij geboren werd.



De lijst met sporticonen omvat uiteenlopende sporters. Niet alleen de (oud-)voetballers, ook tennisser Raemon Sluiter, hockeyster Fatima Moreira de Melo en golfer Joost Luiten. ,,We hebben ook een gehandicapte sporter: Jolanda Paardekam, zij won op de Paralympics van Barcelona goud bij het tafeltennis'', somt Den Hoed op. ,,Daarom is er in september een groot tafeltennistoernooi voor jonge gehandicapte spelers.''



Pim Blokland merkte dat sporters trots zijn als ze gevraagd worden. ,,Stefan de Vrij vond het echt een grote eer. Hij komt straks graag naar zijn eigen toernooi.'' De voormalig Feyenoord-commissaris roept het bedrijfsleven op de Rotterdamse Sporticonen te steunen.



De Deborah Gravenstijn Classic - het allereerste eerbetoon van de stichting - begint morgen om 09.00 uur in de WION-hal in Rotterdam-Ommoord.