'Geen draagvlak voor uitbreidingsplan vliegveld'

Wel stelt hij dat er binnen de huidige 'geluidsruimte' ruimte kan worden gevonden voor het aanvliegen van meer zakelijke bestemmingen. Op die manier kan RTHA 'een sterker zakelijk profiel krijgen'. In dat geval moeten de helikoptervluchten verplaatst worden naar een plek die substantieel minder hinder veroorzaakt. Schrijnen adviseert deze mogelijkheid te onderzoeken. Ook geeft hij aan dat het verstandig is een bemiddelaar aan te stellen, die met de 'klagers' in gesprek gaat en bij de luchthaven en andere partijen nagaat in hoeverre overlast kan worden verminderd.



Schrijnen bracht vanmiddag zijn advies uit aan opdrachtgevers provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Hij sprak de afgelopen maanden met alle betrokken partijen, zo ook omwonenden. Provincie en gemeenten gebruiken het advies van Schrijnen als basis voor de discussie die de komende maanden wordt gevoerd in de verschillende raden. De staatssecretaris neemt naar verwachting in 2018 een besluit over de nieuwe geluidsvergunning voor RTHA.



Vakantietrips

De luchthaven wil het aantal vluchten, vooral vakantietrips, de komende tien jaar met 75 procent uitbreiden naar 37.000 starts en landingen per jaar. Dat betekent bijna dertien vluchten per uur, tegen het zere been van direct omwonenden. Daar staat wel een toename van werkgelegenheid tegenover, zo redeneert RTHA.



Voor dat voornemen bestaat geen draagvlak, stelt Schrijnen. ,,Een forse groei van de luchthaven stuit op weerstand, terwijl er wel begrip is in de regio voor het gegeven dat het vliegveld er nu eenmaal ligt en aan regionale functies tegemoetkomt.''