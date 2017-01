Geen ontsnappen meer aan de escaperoom

Tik. Tak. Tik. Tak. Error, foute code. Tik. Tak. Heeft iemand al een nieuwe code gevonden? Tik. Tak. Er moet ergens nog een ander koffertje liggen. Wie weet waar die kabels voor dienen? Focus, jongens! Tik. Tak. Tik. Tak. Aargh, die verrekte nucleaire tijdbom tikt maar dóór. Ja, 'het is maar een spel'. Maar wie is opgewacht door mannen met gasmaskers, in een wit pak gehesen is en is opgesloten in een echte atoomkelder, neemt dat spel bloedserieus. Er dreigt een bom te ontploffen en alleen jij en jouw team kunnen de wereld redden. Voor het eerst is een van de atoomkelders van Rotterdam permanent toegankelijk voor publiek. Escaperoom Atoombunker, die huist onder de oude energiecentrale (SuGu Club) in de buurt van de Keileweg, is daarmee de 28ste ontsnapkamer in de regio Rijnmond. In het afgelopen jaar is het aanbod ruim verdubbeld. De trend reikt verder dan de grote stad: ook in Sommelsdijk, Rockanje, Hoek van Holland, Hellevoetsluis, Berkel en Barendrecht kun je nu uitbreken.

Brein

,,Escapen is ongelofelijk populair", zegt Frank Kastelein, die niet alleen de escaperoom in de atoombunker runt maar ook die in Adventuredome in Hellevoetsluis en het brein is achter vijftien andere ontsnapkamers. ,,Het aanbod blijft maar groeien. En het leuke is: er is nauwelijks concurrentie. Als je een escaperoom één keer hebt gespeeld, is die niet spannend meer. Dus zoek je daarna een ander."



Een snelle blik op het regionale aanbod is als een absurde trip. Bij The Cube in Hellevoetsluis besteel je een maffiabaas, in de Zeetoren in Hoek van Holland probeer je de Duitsers te stoppen en bij Escape010 reis je door de tijd.



De setting verschilt, maar de strekking is overal hetzelfde: je wordt met een groep vrienden of collega's opgesloten en je moet - meestal binnen een uur - aan de hand van puzzels ontsnappen. De missie is moeilijk, het spel daarom zo leuk.



Adrenaline

In de gangetjes van de atoomkelder stijgt de adrenaline snel als je in het donker wordt geïsoleerd van de groep - niet wetend wat je te wachten staat. Als je Duitse teksten uit rondslingerende archiefmappen in je hoofd probeert te prenten; stel dat het van pas komt. Als je een kist vol wapens vindt: wow, wapens, wat moeten we hiermee? De stress neemt toe als de ene puzzel leidt naar een nog moeilijkere, de code wéér fout blijkt en die mannen met gasmaskers streng naar je blijven kijken. En dan die verrekte bom...tik, tak, tik, tak.



Pas als hij is gestopt, of ontploft, heb je tijd om te beseffen hoe bijzonder het is. Ontsnappen uit een ruimte die juist is gebouwd om mensen te beschermen.