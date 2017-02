Geen straf voor ME'er die Feyenoordsupporter sloeg

De ME'er die in 2013 een Feyenoordsupporter bij de Kuip met een wapenstok op zijn hoofd sloeg, krijgt geen straf. De rechtbank in Rotterdam acht wel bewezen dat de agent heeft geslagen en dat het geweld disproportioneel was, maar legt de agent geen straf op.

,,Hij voerde zijn werk uit", aldus de rechter woensdag. ,,Van ME-ers wordt resoluut optreden verwacht, in zeer korte tijd moeten ze een beslissing nemen."

Tegen de man was 150 uur werkstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De 37-jarige Mike kreeg op 29 augustus 2013 na de door Feyenoord met 1-2 verloren wedstrijd tegen Kuban Krasnodar een klap op zijn hoofd met de wapenstok. Hij was met zijn vriend Peter en zijn destijds 11-jarige zoon Tom naar de wedstrijd gegaan.



Na afloop bleven zij nog even in het stadion wachten tot de ergste drukte voorbij was. Toen de drie naar buiten gingen, was de situatie daar redelijk grimmig. Zoon Tom werd door een politiepaard omvergelopen, vader Peter schold boos de agent uit. Mike en Peter werden door de twee agenten te paard aangesproken en weggeduwd.

Op dat moment kwam de verdachte met zijn ME-collega's, van wie hij de leidinggevende was, met een bus aangereden. Hij verklaarde twee weken geleden in de rechtbank: ,,Ik zag een man in mijn beleving opruiend gedrag vertonen, had kort daarvoor van een ruiter te horen gekregen dat er assistentie gewenst was en vooraf waren er geruchten dat hooligans van plan waren een agent van een paard te trekken. Met die achtergrondkennis sloeg ik meneer."