Geen techno- en hardcore feesten meer in Waterfront

In april begon de commotie in de oude Waterfront toen bleek dat de uitbater van een muziekpodium jarenlang onbeperkt kon declareren bij de gemeente. De fraude liep op tot bijna 8 miljoen euro. Janssen moest negen maanden lang uitleggen dat SUR niets met de fraude te maken had. ,,Het is op alle fronten zwaar geweest'', zegt hij. ,,Maar de gemeente, met wie we altijd goed overleg hebben kunnen voeren, wil het pand dicht.''



Omwonenden

Tot er een andere geschikte locatie in de stad is gevonden zet SUR haar evenementen op pauze, zegt Janssen. ,,De oude Waterfront paste enorm goed bij ons concept, want de techno hardcore en underground sound draaien we altijd op een vrij hoog volume. Vanaf 2015, toen we hier echt zijn gaan knallen, hebben we ook nooit problemen gehad met omwonenden. Voor ons was dit de perfecte locatie. Afgelegen en een beetje duister. Maar we houden onze ogen open voor een nieuwe locatie in Rotterdam.''