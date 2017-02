'Geen tuin, dus gaan we lekker de hort op'

Een abonnement op Blijdorp, Plaswijckpark en Railz Miniworld, bezoekjes aan Professor Plons in het Maritiem Museum, de Speeldernis, de Euromast, meerdere bioscopen en een rondje midgetgolf. En Koens en haar zoon Julius maakten met hun Rotterdampas ook gebruik van de kortingen of gratis uitstapjes buiten de grenzen van de Maasstad.



,,We zijn naar het Louwman Museum en Madurodam in den Haag geweest. SeaLife in Scheveningen en vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Elk weekend gaan we op pad'', zegt Koens. ,,We hebben geen tuin, dus gaan we de hort op.''



Soms is dat een uurtje naar Blijdorp, dat bij het gezin om de hoek ligt. Soms een uitje verder weg. En als de twee zich vervelen, pakt Koens de app van de Rotterdampas erbij voor tips en nieuwe aanbiedingen. ,,Zo belanden we op plekken in de stad waar je eigenlijk niet zo snel komt'', zegt de Rotterdamse. ,,Ik heb mijn stad dankzij de pas een stuk beter leren kennen.''