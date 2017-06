Gehackte school is al jaren onbeveiligd

De nu geschorste hacker uit havo-4 heeft vermoedelijk de database van de interne website gehackt. Waarschijnlijk vond hij daar een lijst met wachtwoorden van docenten, waarmee hij in het cijfersysteem kon. ,,Die zwakke plekken vond ik ook al en zijn dus nooit gedicht", zegt de oud-leerling.



Job Vos, jurist bij Kennisnet, adviseert scholen over digitale beveiliging. Volgens hem breken leerlingen maar zelden met slechte intenties in op het schoolsysteem. ,,De meesten zijn wat aan het spelen en stuiten per toeval op de mogelijkheid om toetsen in te zien of cijfers aan te passen. Als in Schiedam inderdaad een lijst met wachtwoorden niet goed beveiligd was, dan is dat niet slim en onwenselijk. Als de leerling zélf het systeem heeft gehackt, dan is hij heel slim. Zulke leerlingen kun je als school juist uitnodigen om je met de beveiliging te helpen. If you can't beat them, join them."



De oud-leerling is het daar roerend mee eens. ,,Als ik het lek anoniem had kunnen melden, of een docent mij had gevraagd de website te kraken, dan had ik alles verteld en meer opgespoord. Maar dat gebeurde niet en dus hield ik mijn mond."